Медведев призвал развивать цифровые сервисы для решения проблем безопасности

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации», заявил о необходимости развивать цифровые технологии, в частности для того, чтобы решать существующие проблемы в области обеспечения безопасности.

По словам главы российского кабмина, вопрос информационной безопасности, в частности, сохранности личных электронных данных, является в настоящее время актуальным.

«На повестку дня выходит вопрос информационной безопасности — сохранение личных данных, коммерческих, государственных», — передаёт РИА Новости слова премьер-министра.

При этом Медведев добавил, что по мере развития информационных технологий необходимо решать проблему безопасности, бороться с кибермошенничеством и пресекать деятельность террористов в интернете.

«По мере развития технологий нам нужно решать вопрос противодействия хакерским атакам. Я ещё говорю и про кибермошенничество и террористическую деятельность», — заключил он. 

Ранее Медведев заявил, что в современном мире многократно возрос риск использования кибероружия террористами.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru