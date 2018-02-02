Медведев призвал развивать цифровые сервисы для решения проблем безопасности
По словам главы российского кабмина, вопрос информационной безопасности, в частности, сохранности личных электронных данных, является в настоящее время актуальным.
«На повестку дня выходит вопрос информационной безопасности — сохранение личных данных, коммерческих, государственных», — передаёт РИА Новости слова премьер-министра.
При этом Медведев добавил, что по мере развития информационных технологий необходимо решать проблему безопасности, бороться с кибермошенничеством и пресекать деятельность террористов в интернете.
«По мере развития технологий нам нужно решать вопрос противодействия хакерским атакам. Я ещё говорю и про кибермошенничество и террористическую деятельность», — заключил он.
Ранее Медведев заявил, что в современном мире многократно возрос риск использования кибероружия террористами.