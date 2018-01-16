Медведев рассказал о возросшем риске использования террористами кибероружия

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что кибероружие не требует масштабной промышленной базы, поэтому риск его использования террористами многократно возрастает.

«Есть и технологические риски, которые связаны с быстрорастущей сложностью информационных систем — риски перерастания небольших неполадок в масштабный сбой, риски киберпреступлений, уязвимости перед враждебными действиями. В отличие от боевой авиации, от подводного флота, от ракетно-ядерного оружия даже, кибероружие не требует масштабной промышленной базы. А значит, риск его использования террористическими организациями многократно возрастает», — сказал Медведев в ходе выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

По его словам, в настоящее время от всех стран требуются гораздо большие усилия для обеспечения безопасности в цифровом пространстве и более тесная их координация.

Ранее совет ЕС принял решение о создании европейской сертификационной системы мирового уровня для программных продуктов, связанных с обеспечением кибербезопасности. В организации подчеркнули, что потери экономики от кибератак уже составляют около €400 млрд ежегодно.