Белоруссия предложила создать общую программу цифровой трансформации ЕАЭС

Белоруссия предложила разработать общую программу цифровой трансформации Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил белорусский премьер-министр Андрей Кобяков.

«Предлагаем разработать общую программу цифровой трансформации ЕАЭС, причём не на уровне общих принципов и подходов (они и так понятны), а с конкретными мероприятиями и сроками их реализации», — цитирует Кобякова РИА Новости.

Он добавил, что лишь в этом случае можно «говорить о подлинной, а не декларативной интеграции в цифровой сфере».

Кобяков отметил, что только совместные скоординированные действия в рамках реализации общей цифровой повестки позволят «закрепиться на лидерских позициях как в масштабе Евразийского континента, так и в мире».

Ранее сообщалось, что 2017 год стал самым успешным в истории ЕАЭС.