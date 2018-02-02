Российские пограничники задержали иностранную рыболовную шхуну в Беринговом море

Камчатские и сахалинские пограничники задержали в Беринговом море иностранную рыболовную шхуну, экипаж которой пытался незаконно добыть краба. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району.

«В действиях капитана РШ «Си Бриз» флаг Сьерра Леоне (порт приписки Фритаун) усматриваются признаки преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 201, 253 УК России (разработка природных ресурсов континентального шельфа России без соответствующего разрешения и превышение полномочий соответственно)», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что судно задержано 31 января. По данным пограничников, оно осуществляло незаконную деятельность в режиме радиомолчания и не позиционировалось техническими средствами контроля.

Также отмечается, что «Си Бриз» оборудовано для добычи и транспортировки краба, на борту обнаружена нажива для орудий лова общим весом около четырёх тонн.

Кроме того, на судне не найдены документы, дающие право вести промысел в исключительной экономической зоне России, и судовой журнал.

Ранее сообщалось, что в Баренцевом море задержали российский рыболовный траулер М-0514 «Омега» за незаконную добычу камчатских крабов.