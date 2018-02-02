Супруга Никиты Белых прокомментировала его приговор
«Мы сегодня просили каждые два часа делать перерывы на капельницы по требованию врача. И когда сегодня перерыв опоздал на полчаса, Никита Юрьевич начал буквально терять сознание. Восемь лет — или шесть с зачётом — для него смертный приговор. Мы стоим перед выбором — либо смириться и это смертная казнь, либо бороться. Все люди, которые наблюдали процесс, все понимали, что это чудовищно. Не только по-человечески, но и юридически», — сказала Рейферт.
Ранее сообщалось, что суд приговорил обвиняемого во взяточничестве Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 48 млн рублей.
Защита Белых намерена обжаловать приговор.