Супруга Никиты Белых прокомментировала его приговор

Екатерина Рейферт, супруга приговорённого к восьми годам колонии строгого режима экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, прокомментировала вынесенный ему приговор. Об этом сообщает kp.ru.

«Мы сегодня просили каждые два часа делать перерывы на капельницы по требованию врача. И когда сегодня перерыв опоздал на полчаса, Никита Юрьевич начал буквально терять сознание. Восемь лет — или шесть с зачётом — для него смертный приговор. Мы стоим перед выбором — либо смириться и это смертная казнь, либо бороться. Все люди, которые наблюдали процесс, все понимали, что это чудовищно. Не только по-человечески, но и юридически», — сказала Рейферт.

Ранее сообщалось, что суд приговорил обвиняемого во взяточничестве Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 48 млн рублей.

Защита Белых намерена обжаловать приговор.