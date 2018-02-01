«Признать виновным»: суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима

Пресненский суд Москвы признал экс-губернатора Кировской области Никиту Белых виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, бывший чиновник оштрафован на 48 млн рублей — сумму, вдвое превышающую размер полученной взятки. Также Белых в течение трёх лет после освобождения запрещено занимать государственные посты. Адвокат осуждённого заявил о намерении обжаловать приговор. Не исключила подачи апелляции и прокуратура, просившая для Белых 10 лет колонии и штрафа в 100 млн рублей. Как проходил судебный процесс — в материале RT.

Вечером в четверг, 1 февраля, судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко приговорила экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима за взяточничество. Также бывшему политику назначен штраф в размере двукратной суммы полученной взятки — более 48 млн рублей.

«Признать Белых виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере») и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в резолютивной части приговора.

При этом экс-губернатор был оправдан по одному из эпизодов взяточничества.

Кроме того, Белых запрещено занимать государственные должности в течение трёх лет после освобождения.

Мера пресечения в виде заключения под стражу сохранена до его вступления приговора в законную силу. Белых спокойно воспринял приговор суда и не стал его комментировать, когда журналисты попросили его сказать, что он думает: «Всё, не могу говорить».

Адвокат осуждённого Андрей Грохотов заявил о намерении обжаловать вынесенный приговор.

«Мы рады тому, что наконец-то позиция защиты по эпизоду с Ларицким была услышана и Белых был оправдан. Решение по эпизоду с Судгаймером нас не устраивает, мы будем обжаловать, будем бороться», — цитирует РИА Новости адвоката Белых.

В свою очередь, сторона обвинения также не исключила обжалование приговора суда, говорится в сообщении на Telegram-канале Генпрокуратуры России.

«Суд не в полной мере согласился с позицией гособвинения. В связи с этим вопрос апелляционного обжалования приговора будет решён в установленный законом срок», — сообщили в прокуратуре.

«Исключение эпизода с Ларицким не совпало с нашей позицией. Виновность по эпизоду с Судгаймером установлена и подтверждается совокупностью доказательств. Вопрос апелляционного обжалования по исключенному эпизоду будет нами рассматриваться в установленный законом срок», — сообщила прокурор Марина Дятлова.

Ещё утром стало известно, что суд признал Белых виновным в получении взяток в особо крупном размере (два эпизода по УК ст. 290 ч.6). Ранее гособвинение запросило для Белых 10 лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей. Белых свою вину не признал.

Приговор напечатан на 200 листах и его оглашение продолжалось около девяти часов — с 12:26 мск. На заседание пришло много людей, в их числе и мать Никиты Белых. Для того, чтобы все желающие поместились в зале суда, из помещения вынесли все скамейки.

В течение заседания экс-губернатор несколько раз обращался к врачу за таблетками — ему необходимо принимать лекарства каждые два часа. Возможно, перерывы в ходе оглашения приговора были связаны с плохим самочувствием Белых. Периодически к нему подходили сотрудники медчасти СИЗО №1 и спрашивали о самочувствии. Правая рука Белых была перевязана после капельницы.

Напомним, что в конце декабря на слушании в Пресненском суде Никите Белых вызвали скорую помощь. По словам жены обвиняемого Екатерины Белых, во время судебного заседания он плохо себя почувствовал из-за боли в спине и попросил организовать перерыв, чтобы полежать, но суд ему отказал. В итоге пришлось вызвать скорую. Врач тогда диагностировал у подсудимого угрозу инсульта.

26 января, выступая с последним словом, Белых заявил, что гордится проделанной на посту губернатора работой.

«Мне абсолютно не стыдно за свою работу на посту. Работал по 12—14 часов в сутки. Всё, что я делал, не было направлено на достижение корыстных целей: для зарабатывания денег абсолютно нет смысла идти работать губернатором. Я старался принимать решения максимально открыто и прозрачно, после многочисленных обсуждений, с учётом всех мнений и позиций. Любой житель мог обратиться ко мне с проблемами на улице, в магазине, в соцсети. Очевидно, кому-то это не нравилось, кому-то нужно поддерживать миф, что все чиновники — взяточники и думают только о том, как обогатиться за чей-то счёт», — сказал он.

Reuters

В своём последнем слове Белых заявил, что нельзя быть «чуть-чуть коррумпированным».

«Нельзя быть чуть-чуть беременным и чуть-чуть коррумпированным. Ты либо ставишь общественные интересы выше своих, либо нет. Поверьте, берёт ли человек взятки, людям и бизнесменам известно всегда. Поэтому удивительно, что о том, что я брал взятки, заявляет предприниматель (Судгаймер. — RT), который не живёт в регионе, не любит ездить в Киров и в Россию. Предпринимательское сообщество в Кировской области ничего об этом не знает», — сказал Белых.

Также экс-чиновник сообщил, что провёл под стражей 582 дня и принял участие в 33 заседаниях.

Фигурантом уголовного дела губернатор Кировской области Никита Белых стал летом 2016 года. 24 июня сотрудники СКР и ФСБ задержали чиновника в ресторане торгово-офисного центра «Lotte Plaza» на Новом Арбате в момент передачи губернатору меченых денег на общую сумму свыше €100 тыс.

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По версии следствия, деньги (в общей сложности речь идёт о сумме в €400 тыс.) полагались губернатору «за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области».

При этом изначально к силовикам с заявлением на Белых обратился гражданин Германии и член совета директоров «Нововятского лыжного комбината» Юрий Судгаймер. Именно он впоследствии, под контролем оперативников, передавал губернатору меченые купюры.

Защита Белых настаивает, что уголовное преследование стало следствием провокации со стороны сотрудника ФСБ. По словам адвоката, экс-глава Кировской области, получая пакет от предпринимателя Юрия Судгаймера, был уверен, что там находится бутылка вина, поскольку собеседники встретились сразу после дня рождения губернатора, а сам пакет имел подарочный вид. Содержимое пакета бывший чиновник не трогал, а только заглянул туда.

25 июня 2016 года Следственный комитет России предъявил Никите Белых обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день губернатор был арестован Басманным судом города Москвы.

28 июля 2016 года президент России Владимир Путин освободил Белых от должности губернатора Кировской области с формулировкой «в связи с утратой доверия».

По версии защиты и самого экс-губернатора, полученные им в ресторане деньги предназначались на нужды Кирова. Так, в своем последнем слове Белых заявил, что намеревался пустить средства на финансирование региональных проектов по благоустройству, поддержке спорта и строительству памятников.

«Моя ошибка была в том, что я согласился на наличные. Но когда сроки горят, выборы на носу и каждый день докладывают, что на какой-нибудь фонтан не хватает, уже не особенно думаешь. Но корыстных целей я никогда не преследовал на службе и работал только на благо области», — прокомментировал суду один из инкриминируемых ему эпизодов Белых.

© Максим Блинов / РИА Новости

Сомнения по поводу уголовного дела высказал и Владимир Путин. В частности, он назвал странными обстоятельства получения Белых взятки в центре Москвы.

«Что касается конкретных вещей, в том числе виновности или невиновности губернатора Кировской области, это должен определить суд. Но, согласитесь, всё-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта Российской Федерации берёт деньги у предпринимателя, и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах. Это как-то очень странно», — заявил Владимир Путин.

На одном из последних заседаний обвинение потребовало назначить экс-губернатору наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 100 млн рублей. Защита же попросила суд вынести оправдательный приговор.

Примечательно, что за то время, которое экс-чиновник провёл под арестом в следственном изоляторе, он успел жениться. Во время одного из заседаний суда Белых сделал предложение своей девушке Екатерине Рейферт, которая проходила свидетелем по его делу. Она ответила согласием. Позже в СИЗО «Матросская Тишина» состоялась церемония бракосочетания.

Никита Белых родился 13 июня 1975 года в Перми. В 2004—2005 годах работал заместителем губернатора Пермской области. С 2004 года входил в состав Федерального политического совета партии «СПС». В 2008 году принимал участие в создании ОДД «Солидарность».

8 декабря 2008 года Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев внёс кандидатуру Белых на рассмотрение Законодательного собрания Кировской области для наделения его полномочиями губернатора Кировской области. 8 декабря 2008 года решением Законодательного собрания Кировской области наделён полномочиями губернатора.

14 января 2014 года губернаторские полномочия Никиты Белых закончились. Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора до проведения выборов 14 сентября. Белых шёл на выборы как самовыдвиженец при поддержке партии Единая Россия. В результате выборов был переизбран на второй срок.

Женат, имеет четверых сыновей.