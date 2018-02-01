Суд оглашает приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых
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01 февраля 2018
Фигурантом уголовного дела губернатор Кировской области Никита Белых стал летом 2016 года. 24 июня сотрудники правоохранительных органов задержали Белых в ресторане торгово-офисного центра Lotte Plaza на Новом Арбате в момент передачи губернатору меченых денег на общую сумму около €200 тыс.
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Пресненский суд Москвы в четверг вынесет приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Его обвиняют в получении взятки.