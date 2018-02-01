Суд оглашает приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых

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Анастасия Иванова, Митя Евстифеев
В четверг, 1 февраля, Пресненский суд Москвы оглашает приговор в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Его обвиняют в получении взяток. Государственное обвинение попросило приговорить его к десяти годам колонии и штрафу 100 тыс. рублей. При этом защита Белых призывает суд оправдать бывшего чиновника. RT ведёт текстовую трансляцию.
Суд оглашает приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых
  • © Агентство городских новостей «Москва»
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  • 01 февраля 2018

    Фигурантом уголовного дела губернатор Кировской области Никита Белых стал летом 2016 года. 24 июня сотрудники правоохранительных органов задержали Белых в ресторане торгово-офисного центра Lotte Plaza на Новом Арбате в момент передачи губернатору меченых денег на общую сумму около €200 тыс. 

  • Пресненский суд Москвы в четверг вынесет приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Его обвиняют в получении взятки. 

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