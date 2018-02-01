Суд оглашает приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых

В четверг, 1 февраля, Пресненский суд Москвы оглашает приговор в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Его обвиняют в получении взяток. Государственное обвинение попросило приговорить его к десяти годам колонии и штрафу 100 тыс. рублей. При этом защита Белых призывает суд оправдать бывшего чиновника. RT ведёт текстовую трансляцию.