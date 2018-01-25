С лишением права занимать госдолжности: обвинение потребовало назначить экс-губернатору Никите Белых 10 лет колонии

Обвинение требует назначить экс-губернатору Кировской области Никите Белых наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 100 млн рублей. Кроме того, прокурор просит лишить бывшего чиновника права занимать государственные должности. Белых обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Защита настаивает на невиновности своего клиента, утверждая, что он стал жертвой провокации. О ходе судебного разбирательства — в материале RT.

Гособвинение просит приговорить бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 10 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«В ходе прений сторон по делу Никиты Белых государственный обвинитель Марина Дятлова предложила признать экс-губернатора виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначить по совокупности совершённых преступлений наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщил Куренной.

Кроме того, обвинение просит назначить бывшему чиновнику штраф в размере 100 млн рублей и лишить его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 8 лет.

Тем временем защита попросила суд вынести оправдательный приговор. «Белых стал жертвой оговора, прошу его оправдать», — сказал адвокат бывшего чиновника Андрей Грохотов.

По мнению юриста, речь идёт о провокации со стороны сотрудника ФСБ. Подарочный пакет, его ручки и деньги были обработаны специальным веществом «Тушь-7».

Экс-глава Кировской области, получая пакет от предпринимателя Юрия Судгаймера, думал, что это бутылка вина, так как собеседники встретились после дня рождения губернатора.

Адвокат утверждает, что Белых только заглядывал в пакет, но не трогал содержимое. По его словам, обвинительное заключение должно быть переписано, так как две купюры номиналом в €100 каждая имеют некорректный номер.

Как передаёт РИА Новости, Никита Белых обратится к суду с последним словом 26 января. Как сообщает Интерфакс, заслушать последнее слово бывшего губернатора Кировской области желающие могут в Пресненском суде.

РИА Новости

Судья Татьяна Васюченко пояснила, что в четверг, 25 января, «материалы дела перевезут в суд, где в пятницу состоится последнее слово». По её словам, такие меры необходимы для обеспечения тайны совещательной комнаты, куда суд удалится для вынесения приговора экс-губернатору после его последнего слова.

Судебное заседание по делу Белых прошло в среду, 24 января, в СИЗО «Матросская тишина» в связи с плохим самочувствием экс-губернатора. В конце декабря Белых вызвали скорую помощь в Пресненский суд Москвы, где проходили слушания его дела.

По словам его жены Екатерины Белых, во время судебного заседания он плохо себя чувствовал из-за боли в спине и просил организовать перерыв, чтобы полежать, но суд ему отказывал. В итоге пришлось вызывать в суд скорую помощь.

«Ему диагностировали угрозу инсульта. Сильно пониженный сахар и давление 220 на 100, гипертонию второй степени. Фельдшер сделал укол, дал таблетки и поехал», — сказала она.

Белых добавила, что после укола обвиняемого вернули в СИЗО.

В чём обвиняется Никита Белых

Напомним, Белых вменяют два коррупционных эпизода: получение взятки в размере €200 тыс. от бизнесмена, одного из управленцев кировских компаний «НЛК» и «Кировлес» Альберта Ларицкого и ещё €400 тыс. от бизнесмена Юрия Судгаймера. В обмен Белых обеспечивал предпринимателям покровительство при реализации проектов, связанных с освоением леса в Кировской области. Однако у Судгаймера, как выяснило следствие, деньги вымогались.

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Задержали Белых 24 июня 2016 года в ресторане в центре Москвы при передаче последнего транша взятки от Судгаймера в размере €150 тыс.

Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия. Сам обвиняемый вину не признаёт. Он считает, что уголовное дело в отношении него стало следствием провокации ФСБ. «Сотрудник ФСБ Феоктистов пишет — и это есть в материалах дела — что ОРМ (оперативно-разыскные мероприятия. — RT) в отношении меня проводились начиная с апреля 2016 года. Сотрудники ФСБ готовили провокацию заранее. Очевидно, у них неверные представления о том, как бороться с коррупцией, и они прибегают к таким методам», — заявил Белых на одном из заседаний.

Предприниматели же, по мнению бывшего губернатора Кировской области, оговорили его, пытаясь решить свои проблемы с бизнесом и правоохранителями.

Позднее Путин назвал странными обстоятельства получения Белых взятки в центре Москвы.

«Что касается конкретных вещей, в том числе виновности или невиновности губернатора Кировской области, это должен определить суд. Но, согласитесь, всё-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта Российской Федерации берёт деньги у предпринимателя, и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах. Это как-то очень странно», — заявил он.