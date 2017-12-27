Белых в суд вызвали скорую помощь

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых в Пресненский суд Москвы, где проходят слушания его дела, вызвали скорую помощь. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

«Он сегодня с раннего утра перемещался с конвоем по различным судам, к обеду был доставлен в Пресненский суд очень уставшим и попросил отдохнуть. Ему предоставили 15 минут и начали заседание. На данный момент чувствует себя плохо, и ему вызвали скорую помощь. Заседание началось в час дня и длилось до девяти вечера», — цитирует юриста ТАСС.

По его словам, суд закрыли, о состоянии здоровья экс-губернатора станет известно только в четверг, 28 декабря.

В пресс-службе Пресненского суда агентству рассказали, что в настоящее время Белых находится в конвойном помещении, где ему оказывают помощь.

В конце ноября сообщалось, что Никита Белых обвенчался в СИЗО со своей супругой Екатериной Рейферт.

Белых был задержан в июне 2016 года. По данным следствия, в 2012—2016 годах он получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс. Он был задержан с поличным в одном из ресторанов Москвы.