Супруга Белых рассказала о его состоянии

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых диагностировали угрозу инсульта. Об этом сообщила его супруга Екатерина Белых.

«Ему диагностировали угрозу инсульта. Пониженный сахар сильно и давление 220 на 100, гипертонию второй степени. Фельдшер сделал укол, дал таблетки и поехал», — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что после укола обвиняемого вернули в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Никите Белых в Пресненский суд Москвы, где проходят слушания его дела, вызвали скорую помощь.

В конце ноября сообщалось, что Никита Белых обвенчался в СИЗО со своей супругой Екатериной Рейферт.

Белых был задержан в июне 2016 года. По данным следствия, в 2012—2016 годах он получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс. Он был задержан с поличным в одном из ресторанов Москвы.