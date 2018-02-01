Защита Белых намерена обжаловать приговор

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Защита осуждённого на восемь лет колонии строгого режима по делу о взятках бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых не согласна с вынесенным в отношении него приговором и собирается его обжаловать,

«Мы рады тому, что наконец-то позиция защиты по эпизоду с Ларицким была услышана и Белых был оправдан. Решение по эпизоду с Судгаймером нас не устраивает, мы будем обжаловать, будем бороться», — приводит РИА Новости слова адвоката Андрея Грохотова.

Генпрокуратура России не исключает, что также обжалует приговор. Гособвинение просило десяти лет лишения свободы.

«Суд не в полной мере согласился с позицией гособвинения. В связи с этим вопрос апелляционного обжалования приговора будет решён в установленный законом срок», — отметили в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что суд приговорил обвиняемого во взяточничестве экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 48 млн рублей.

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