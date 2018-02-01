В ФСБ рассказали об изменении целей кибератак

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В ФСБ заявили о тенденции перенацеленности кибератак на объекты жизненно важной критической инфраструктуры и на провоцирование аварий и катастроф. Об этом заявил сотрудник профильного центра ФСБ Иван Минаев.

«Становится очевидной тенденция перенацелености кибератак с отдельных государственных и корпоративных порталов на объекты жизненно важной критической инфраструктуры, провоцирование техногенных аварий, экологических катастроф и социальных потрясений»,— цитирует Минаева ТАСС. 

По его словам, в настоящее время киберпреступность — это «уже не романтические одиночки», а организованные группы, у которых есть новейшие технологии, хорошо налаженные производственные цепочки, а также каналы сбыта их услуг.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что риск использования террористами кибероружия многократно возрастает. 

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