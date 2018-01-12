Эксперт о DDoS-атаке на системы Пентагона: у злоумышленников одна национальность — хакеры

Эксперт в области безопасности Александр Власов в разговоре с RT рассказал о реальности опасений главы управления оборонных информационных систем Минобороны США Алана Линна из-за готовящейся на его ведомство атаки «Терабайт смерти».

«На сегодняшний день в таких атаках ничего нереального нет. Понятно, что для этого должна быть задействована целая международная сеть. Как показывают последние события, такие сети с лёгкостью создаются международными сообществами злоумышленников, у которых только одна национальность — хакеры. То есть говорить о том, что это сделают русские хакеры, китайские хакеры, ИГ*, ещё кто-то, абсолютно бесполезно, потому что ни одна национальная группировка сделать этого не сможет. Это может сделать только международный интернационал», — заявил он.

Эксперт также отметил, что Пентагон давно занимается кибернаступательным и кибероборонительным вооружением и достаточно далеко продвинулся в этом отношении.

«Основные составляющие для отражения таких атак у Пентагона есть. Фатальных последствий у такой атаки не будет, система не рухнет. Как и всякая DDoS-атака, это направлено на приостановление деятельности или на резкое замедление. Могут возникнуть отказы в доступе, какие-то системы могут временно не работать, но фатальный ущерб точно не будет нанесён», — подытожил Власов.

Глава управления оборонных информационных систем Минобороны генерал-лейтенант Алан Линн заявил о готовности США отразить кибератаку «Терабайт смерти».

Ранее эксперты из американской компании по кибербезопасности ThreatConnect сообщили, что подозревают «русских хакеров» в подготовке к Олимпиаде-2018.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.