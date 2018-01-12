Военные ведомства США заявили о готовности отразить кибератаку «терабайт смерти»

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Военные ведомства Соединённых Штатов готовятся к «терабайту смерти» — масштабной кибератаке на Пентагон, заявил глава управления оборонных информационных систем Минобороны США генерал-лейтенант Алан Линн.

По его словам, на ведомства совершаются атаки объёмом 600 гигабайт, а также «уникальные, иные атаки».

«Теперь мы будем называть это «терабайтом смерти»... Мы готовы к этому, мы знаем, что это произойдёт», — сказал Линн.

Ранее СМИ сообщили, что в процессорах Intel обнаружена уязвимость, позволяющая злоумышленникам получить доступ к хранящимся на компьютерах пользователей конфиденциальным файлам.

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