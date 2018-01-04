СМИ рассказали об уязвимости в процессорах Intel

В процессорах Intel обнаружена уязвимость, позволяющая злоумышленникам получить доступ к хранящимся на компьютерах пользователей конфиденциальным файлам. Об этом сообщает The Register.

Отмечается, что дефект затрагивает почти все процессоры Intel на базе Windows, Linux и macOS.

По данным издания, из-за наличия данной уязвимости обычные пользовательские программы могут обнаружить находящиеся в памяти ядра конфиденциальные файлы.

Как сообщается, исправить данную ошибку могут только разработчики операционных систем.

Ранее в Белом доме заявили, что за масштабной кибератакой с использованием вируса WannaCry в мае стояла Северная Корея.