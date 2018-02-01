Директор школы в Кемерове освобождён от должности после инцидента с ножом
«Как сообщили в областном Департаменте образования и науки, по результатам служебной проверки от занимаемых должностей освобождены директор школы Татьяна Шатохина, заместитель директора по ОБЖ Ольга Кирякова», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также объявлен выговор начальнику управления образования города Наталье Дашковской.
Ранее в кемеровской школе ученик ударил ножом девочку. По данным портала «ВашГород.ру», в настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.