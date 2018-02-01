Пожар на киностудии «Ленфильм» в Петербурге ликвидирован

Пожар, возникший на территории киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге, ликвидирован. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по городу.

Пожар возник в арендованном помещении складского назначения.

Отмечается, что в ликвидации возгорания были задействованы 16 единиц техники и 80 сотрудников экстренных служб.

Сообщений о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

Ранее стало известно, что пожар, возникший на территории киностудии, охватил около 800 кв. м площади объекта.

22 января портал «ВашГород.ру» сообщал, что в конно-спортивной школе «Коловрат» в Кемерове произошёл пожар.