Пожар на киностудии «Ленфильм» в Петербурге ликвидирован
Пожар возник в арендованном помещении складского назначения.
Отмечается, что в ликвидации возгорания были задействованы 16 единиц техники и 80 сотрудников экстренных служб.
Сообщений о пострадавших в результате произошедшего не поступало.
Ранее стало известно, что пожар, возникший на территории киностудии, охватил около 800 кв. м площади объекта.
22 января портал «ВашГород.ру» сообщал, что в конно-спортивной школе «Коловрат» в Кемерове произошёл пожар.