Во Владивостоке потушили возгорание на складе с растительным маслом

В МЧС сообщили, что пожарные потушили крупный пожар на складе с растительным маслом во Владивостоке.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что площадь пожара составила 1000 квадратных метров. По предварительным данным пострадавших в результате возгорания нет.

В тушении было задействовано 45 человек и 13 единиц техники.

Ранее стало известно, что во Владивостоке на горящем складе обрушилась кровля.

В ноябре Inforeactor сообщал, что пожарные спасли 18 человек из горящего дома в Томской области.