Во Владивостоке потушили возгорание на складе с растительным маслом
В МЧС сообщили, что пожарные потушили крупный пожар на складе с растительным маслом во Владивостоке.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что площадь пожара составила 1000 квадратных метров. По предварительным данным пострадавших в результате возгорания нет.
В тушении было задействовано 45 человек и 13 единиц техники.
Ранее стало известно, что во Владивостоке на горящем складе обрушилась кровля.
В ноябре Inforeactor сообщал, что пожарные спасли 18 человек из горящего дома в Томской области.
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