Во Владивостоке на горящем складе обрушилась кровля

Во Владивостоке на складе произошёл пожар площадью 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МЧС России.

«Произошло обрушение кровли. Предварительно, пострадавших нет», — сообщили в МЧС. В ликвидации возгорания принимают участие более 40 человек, также задействованы 10 единиц спецтехники. К месту ЧП направлен пожарный поезд. 18 января URA.RU передавало, что в одной из школ Челябинска произошёл пожар.