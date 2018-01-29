Во Владивостоке на горящем складе обрушилась кровля
Во Владивостоке на складе произошёл пожар площадью 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МЧС России.
«Произошло обрушение кровли. Предварительно, пострадавших нет», — сообщили в МЧС.
В ликвидации возгорания принимают участие более 40 человек, также задействованы 10 единиц спецтехники. К месту ЧП направлен пожарный поезд.
18 января URA.RU передавало, что в одной из школ Челябинска произошёл пожар.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему: