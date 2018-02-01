Источник сообщил о пожаре на территории «Ленфильма» в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на территории киностудии «Ленфильм» возник пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что к настоящему времени пожар охватил около 800 кв. м площади киностудии.

«На территории ОАО «Киностудия «Ленфильм» горит одноэтажное здание на площади 800 кв. м», — уточнил собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства возгорания выясняются.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в конно-спортивной школе «Коловрат» в Кемерове произошёл пожар.

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