Работники бразильской школы сожгли учебники в спортзале учебного учреждения

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Директор средней школы в бразильском муниципалитете Салту-ди-Пирапораи и её заместитель сожгли учебники в спортзале образовательного учреждения.

Об этом сообщает Globo.

Полиция, прибывшая на место происшествия, задержала их. Свои действия правоохранительным органам директор объяснила желанием «провести уборку», так как книги, по её словам, были старыми и их уже больше не использовали.

Уточняется, что непосредственно сжиганием занималась заместительница, но распоряжение сделать это дала директор.

Так как все печатные материалы были полностью уничтожены, в полиции затрудняются сказать, сколько именно книг было сожжено.

Отмечается, что в момент инцидента учащиеся находились во дворе школы.

По факту поджога полиция завела уголовное дело.

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