Число преступлений террористической направленности в России снизилось на 16% в 2017 году

Число преступлений террористической направленности, зарегистрированных в 2017 году, снизилось на 16% по сравнению с данными предыдущих периодов. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Отмечается, что по состоянию на декабрь 2017 года в России было зарегистрировано 1871 преступление террористической направленности, что на 16% ниже, чем в 2016 году.

При этом сообщается, что число выявленных преступников (873) в 2017 году выросло почти на 34% по сравнению с данными 2016 года.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде нейтрализован член террористической группировки «Исламское государство»*, готовивший теракт в день проведения выборов президента России.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.