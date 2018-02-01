В Нижнем Новгороде нейтрализован готовивший теракт в день выборов член ИГ
- РИА Новости
«Преступник, оказавший при задержании вооружённое сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
По полученным оперативным данным, террорист, являющийся гражданином одной из стран ближнего зарубежья, был готов осуществить диверсионно-террористический акт в день проведения президентских выборов.
Возбуждено уголовное дело, добавили в ФСБ.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.