В Нижнем Новгороде нейтрализован готовивший теракт в день выборов член ИГ

В Нижнем Новгороде нейтрализован член террористической группировки «Исламское государство»*, готовивший теракт в день проведения выборов президента России. По данным ФСБ, по месту жительства преступника было обнаружено самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления ещё нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы.

РИА Новости