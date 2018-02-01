В Нижнем Новгороде нейтрализован готовивший теракт в день выборов член ИГ

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RT
В Нижнем Новгороде нейтрализован член террористической группировки «Исламское государство»*, готовивший теракт в день проведения выборов президента России. По данным ФСБ, по месту жительства преступника было обнаружено самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления ещё нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы.
В Нижнем Новгороде нейтрализован готовивший теракт в день выборов член ИГ
  • РИА Новости

«Преступник, оказавший при задержании вооружённое сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По полученным оперативным данным, террорист, являющийся гражданином одной из стран ближнего зарубежья, был готов осуществить диверсионно-террористический акт в день проведения президентских выборов.

Возбуждено уголовное дело, добавили в ФСБ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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