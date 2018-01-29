Источник: в Москве одним и тем же голосом сообщили о минировании 33 зданий

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В понедельник, 29 января, в Москве поступили сообщения об угрозе взрыва в 33 зданиях, анонимные сообщения были надиктованы одним и тем же голосом.

«В общей сложности поступили звонки об угрозе взрыва на 33 объектах на территории Москвы», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова источника в экстренных службах.

Также источник отметил, что все сообщения были продиктованы одним и тем же голосом.

«Все угрозы взрыва по телефону произнесены одним голосом. Предположительно, звучал предварительно записанный голос», — отметил он.

В частности в Москве сообщалось об угрозе взрыва в зданиях Совфеда и Госдумы, а также Ростуризма.

В ноябре прошлого года URA.RU передавало, что в Перми возбудили уголовные дела после того, как в несколько торговых центров поступила информация о заложенных взрывных устройствах.

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