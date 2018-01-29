В Москве эвакуировано здание Ростуризма

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В Москве здание Ростуризма эвакуировано из-за возможной угрозы взрыва.

«Там всё здание эвакуировано, там не только Ростуризм. Всё вокруг эвакуировали», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Ранее неизвестный заявил об угрозе взрыва в Совете Федерации и Госдуме в Москве.

Всего 29 января сообщалось об угрозе взрыва примерно на 20 объектах в Москве.

В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили уголовные дела после того, как в несколько торговых центров поступила информация о заложенных взрывных устройствах.


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