В Москве эвакуировано здание Ростуризма
«Там всё здание эвакуировано, там не только Ростуризм. Всё вокруг эвакуировали», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
Ранее неизвестный заявил об угрозе взрыва в Совете Федерации и Госдуме в Москве.
Всего 29 января сообщалось об угрозе взрыва примерно на 20 объектах в Москве.
В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили уголовные дела после того, как в несколько торговых центров поступила информация о заложенных взрывных устройствах.