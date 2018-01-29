Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в зданиях Совфеда и Госдумы

Неизвестный заявил об угрозе взрыва одного из зданий Совета Федерации и здания Госдумы в Москве.

«Неизвестный сообщил, что в одном из зданий Совета Федерации на ул. Воздвиженке, д. 4/1 якобы заложена взрывчатка. Кроме того, поступило сообщение о минировании Госдумы на ул. Охотный Ряд, д. 1 — уже второй раз за день», — приводит агентство «Москва» слова источника в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что количество «заминированных» объектов в Москве увеличилось до 15.

Осенью прошлого года URA.RU передавало, что в Перми возбудили ряд уголовных дел после того, как в ряд торговых центров поступила информация о заложенных взрывных устройствах.