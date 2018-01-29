Источник сообщил о «минировании» четырёх управ и двух департаментов Москвы

В Москве неизвестный сообщил о «минировании» четырёх управ и двух департаментов.

«Поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в управах районов Тёплый стан, Соколиная Гора, Академический и Обручевский. Также проверяются здания Департамента образования Москвы и столичного департамента труда и соцзащиты», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

В настоящее время здания проверяются, на местах работают кинологи. Сотрудники учреждений эвакуированы.

26 января сообщалось об угрозе минирования здания прокуратуры Москвы, а 21 января — об угрозе взрыва в здании мэрии.

В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили уголовные дела после того, как в ряд торговых центров поступила информация о заложенных взрывных устройствах.