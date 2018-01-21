Источник сообщил об угрозе минирования мэрии Москвы

Полиция и экстренные службы проверяют информацию о минировании здания московской мэрии в центре города, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«От неизвестного поступило сообщение об угрозе взрыва в здании московской мэрии на улице Тверская, 13», — рассказали агентству. Отмечается, что в настоящее время на месте работают кинологи. В начале января в Москве проверяли в связи с угрозой минирования вокзалы и аэропорт.