Источник сообщил об угрозе минирования мэрии Москвы

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Полиция и экстренные службы проверяют информацию о минировании здания московской мэрии в центре города, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«От неизвестного поступило сообщение об угрозе взрыва в здании московской мэрии на улице Тверская, 13», — рассказали агентству.

Отмечается, что в настоящее время на месте работают кинологи.

В начале января в Москве проверяли в связи с угрозой минирования вокзалы и аэропорт

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