Источник: Ярославский и Ленинградский вокзалы в Москве проверяют после звонков о минировании

Здания Ленинградского и Ярославского вокзалов в Москве проверяют после анонимных звонков об угрозе взрыва.

«Поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на территории Ленинградского и Ярославского вокзалов», — цитирует ТАСС источника в экстренных службах.

Он добавил, что на место выехали кинологи.

В ночь на 1 января источник сообщил, что в Москве после сообщений о минировании проверяют 12 ресторанов.

В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.