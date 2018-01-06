Источник: Ярославский и Ленинградский вокзалы в Москве проверяют после звонков о минировании

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Здания Ленинградского и Ярославского вокзалов в Москве проверяют после анонимных звонков об угрозе взрыва.

«Поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на территории Ленинградского и Ярославского вокзалов», — цитирует ТАСС источника в экстренных службах.

Он добавил, что на место выехали кинологи.

В ночь на 1 января источник сообщил, что в Москве после сообщений о минировании проверяют 12 ресторанов.

В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.

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