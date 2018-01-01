В России около 14 тысяч человек эвакуировали за сутки из-за звонков о минировании

В российских городах за сутки из-за звонков о минировании были эвакуированы около 14 тыс. человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Анонимные звонки с угрозой взрыва 56 объектов с массовым пребыванием людей за сутки поступили в 53 городах. В общей сложности были эвакуированы 14 тыс. человек», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что в российских городах за сутки поступило более 50 анонимных звонков об угрозах взрыва.

31 декабря после звонка о минировании был эвакуирован международный аэропорт Волгограда. Кроме того, полиция проверяла несколько ТЦ Красноярска после сообщений об угрозе взрыва.

В ноябре URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.