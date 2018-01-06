Аэропорт Домодедово в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Кинологи проверяют здание аэропорта Домодедово после анонимного звонка о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Кинологи проверяют здание аэропорта Домодедово после поступившего анонимного сообщения об угрозе взрыва», — заявил источник, добавив, что эвакуация на время проверки не проводилась.

Ранее сообщалось, что здания Ленинградского и Ярославского вокзалов в Москве проверяют после анонимных звонков об угрозе взрыва.

В ноябре 2017 года портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре после сообщения о минировании эвакуировали здание мэрии.