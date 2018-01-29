Источник сообщил об увеличении числа «заминированных» объектов в Москве

Количество «заминированных» объектов в Москве увеличилось до 15. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Кроме того, отмечается, что кинологи проверяют здания Департамента городского имущества и Департамента Москвы по конкурентной политике, а также бизнес-центр «Орбита Плаза» в районе Строгино.

Ранее источник сообщил о «минировании» четырёх управ и двух департаментов столицы.

Осенью 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили уголовные дела после того, как в ряд торговых центров поступила информация о заложенных взрывных устройствах.