СК объявил в розыск уехавшего в Сирию вербовщика ИГ

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Молодой человек, занимавшийся вербовкой в ряды террористической организации «Исламское государство»*, объявлен в розыск в России. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Следователи ГСУ СК России по Москве возбудили уголовное дело по факту участия 21-летнего молодого человека в деятельности террористической организации. Подозреваемый объявлен в розыск», — цитирует Иванову РИА Новости.

По её словам, подозреваемый 1996 года рождения не позднее июня 2015 года выехал на территорию Сирийской Арабской Республики. Там молодой человек вступил в ИГ и «принял на себя обязанность осуществлять склонение и вербовку других лиц, проживающих на территории России, к вступлению в указанную организацию».

Ранее в Саратове вынесли приговор вербовщику в террористические организации.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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