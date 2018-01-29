В Саратове вынесли приговор вербовщику в террористические организации

В Саратове вынесли приговор 22-летнему местному жителю, признанному виновным в вербовке в террористические организации, сообщает kp.ru.

Дело рассматривал Приволжский окружной военный суд. Обвиняемый получил шесть лет колонии общего режима.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ, вербовщик международной террористической организации «Исламское государство»* был задержан в мае 2017 года.

Установлено, что он искал в интернете лиц для участия в экстремистской и террористической деятельности, вёл пропаганду соответствующих идей.

В апреле 2017 года ФАН сообщало, что в Таджикистане завершился суд над вербовщиком в террористическую организацию.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.