В Саратове вынесли приговор вербовщику в террористические организации

Короткая ссылка
В Саратове вынесли приговор 22-летнему местному жителю, признанному виновным в вербовке в террористические организации, сообщает kp.ru.

Дело рассматривал Приволжский окружной военный суд. Обвиняемый получил шесть лет колонии общего режима.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ, вербовщик международной террористической организации «Исламское государство»* был задержан в мае 2017 года.

Установлено, что он искал в интернете лиц для участия в экстремистской и террористической деятельности, вёл пропаганду соответствующих идей.

В апреле 2017 года ФАН сообщало, что в Таджикистане завершился суд над вербовщиком в террористическую организацию.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru