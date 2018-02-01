В московских аэропортах отменено и задержано более 30 рейсов

В аэропортах Москвы задержано и отменено более 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Отмечается, что в столичных аэропортах задержаны и отменены 33 рейса.

По информации на 09:15 мск, в Домодедове 11 рейсов задержаны, 13 отменены.

В аэропорту Шереметьево задержано пять рейсов, во Внукове — четыре.

Ранее интернет-издание «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщало, что в Москве в четверг, 1 февраля, ожидается до -8 °С.