В Москве 1 февраля ожидается до -8 °С

В Москве в четверг, 1 февраля, ожидается до -8 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Отмечается, что температура воздуха днём составит -8...-6 °С. Кроме того, днём будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Скорость порывов ветра местами может достигать 15 м/с. Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о морозах до -20°С в начале февраля. НСН сообщала, что ночь на 23 января стала самой холодной с начала зимы в Москве.