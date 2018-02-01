В Петропавловске-Камчатском из-за снегопада закрыли аэропорт

Аэропорт «Петропавловск-Камчатский» закрыт из-за обильного снегопада. Об этом сообщил представитель аэропорта.

«После завершения работ по расчистке взлётно-посадочной полосы, работа аэропорта будет возобновлена. С задержкой на Камчатку прилетят два рейса из Владивостока, кроме того с небольшой задержкой мы ждём рейс из Шереметьева, но он задержался по причине аэропорта вылета», — цитирует представителя РИА Новости.

По его словам, открыть аэропорт планируется к 12:00 по местному времени (3:00 мск).

Как уточняется, циклон обрушился на Камчатку в понедельник, 29 января.

Ранее МЧС предупредило о сильных снегопадах 1 февраля в 12 регионах Центральной России.

Кроме того, New Inform сообщал, что снегопад оставил без электроснабжения шесть районов Рязанской области.