Глава МЧС рассказал о помощи жителям регионов, пострадавших от непогоды

Глава МЧС Владимир Пучков рассказал о помощи жителям регионов, пострадавших от непогоды, сообщает газета «Известия».

По словам министра, из-за морозов и снегопадов в стране перекрывали федеральные и региональные трассы, а на сложных участках дорог была организована работа эвакуационных групп.

«Развёрнуто 175 подвижных и более 1470 стационарных пунктов обогрева, питания и заправки», — заявил он.

Как отметил Пучков, все аварии в сфере ЖКХ, вызванные погодными условиями, устранены в оперативном порядке.

Со своей стороны, министр энергетики Александр Новак доложил, что из-за сложных погодных условий происходили массовые отключения света на Сахалине, в Дагестане и Чечне, но подачу энергии удавалось восстановить за несколько часов.

Ранее New Inform сообщал, что снегопад оставил без электроснабжения шесть районов Рязанской области.