Ространснадзор проверит перевозчика в связи с ДТП с автобусом под Ростовом
«Южное межрегиональное управление Госавтодорнадзора проведёт внеплановую выездную проверку в отношении перевозчика ООО «Нейс-Трансфер», автобус которого 31 января попал в аварию в Ростовской области», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, установлено, что перевозка пассажиров была заказная.
«В связи с тем что автобус был застрахован, всем пострадавшим будут выплачены денежные компенсации согласно действующему законодательству», — добавили в службе.
Ранее МВД возбудило уголовное дело по факту ДТП в Белокалитвенском районе Ростовской области с участием автобуса, в результате которого погибли четыре человека.
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.
Также URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.