Ространснадзор проверит перевозчика в связи с ДТП с автобусом под Ростовом

Ространснадзор внепланово проверит перевозчика, автобус которого 31 января попал в аварию в Ростовской области. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

‌«Южное межрегиональное управление Госавтодорнадзора проведёт внеплановую выездную проверку в отношении перевозчика ООО «Нейс-Трансфер», автобус которого 31 января попал в аварию в Ростовской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, установлено, что перевозка пассажиров была заказная.

«В связи с тем что автобус был застрахован, всем пострадавшим будут выплачены денежные компенсации согласно действующему законодательству», — добавили в службе.

Ранее МВД возбудило уголовное дело по факту ДТП в Белокалитвенском районе Ростовской области с участием автобуса, в результате которого погибли четыре человека.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.

Также URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.