Обвиняемый в совершении взрыва в магазине в Петербурге направлен на психиатрическую экспертизу

Обвиняемый в совершении теракта в магазине «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге отправлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила его адвокат Елена Корнилова.

«Он направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Это стационарная экспертиза», — приводит её слова ТАСС. Самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, сработало 27 декабря 2017 года в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга, пострадали 18 человек. 30 декабря ФСБ России сообщила о задержании злоумышленника. 31 декабря Лукьяненко арестовали на два месяца.