В результате стрельбы в бизнес-центре в Москве ранен предприниматель

В московском бизнес-центре неизвестный выстрелил в предпринимателя, после чего скрылся. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«Неизвестный из неустановленного оружия причинил огнестрельное ранение предпринимателю, 1974 года рождения, и скрылся», — сообщил представитель пресс-службы. Ранее источник сообщил, что в столичном бизнес-центре «Святогор» у станции метро «Павелецкая» произошла стрельба.