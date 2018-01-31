В результате стрельбы в бизнес-центре в Москве ранен предприниматель

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В московском бизнес-центре неизвестный выстрелил в предпринимателя, после чего скрылся. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«Неизвестный из неустановленного оружия причинил огнестрельное ранение предпринимателю, 1974 года рождения, и скрылся», — сообщил представитель пресс-службы.

Ранее источник сообщил, что в столичном бизнес-центре «Святогор» у станции метро «Павелецкая» произошла стрельба.

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