Источник сообщил о стрельбе в московском бизнес-центре

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В бизнес-центре «Святогор» у станции метро «Павелецкая» в Москве произошла стрельба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На место происшествия направлены экипажи следственно-оперативной группы. По информации, поступившей в службу «02», в бизнес-центре произошла стрельба, в результате которой есть пострадавшие», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что рядом со станцией московского метро «Маяковская» водитель автомобиля ранил двух человек из травматического оружия и скрылся.

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