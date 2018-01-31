Общественница Волынец заявила, что снимает кандидатуру с президентских выборов

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Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, выдвинутая кандидатом в президенты России от «Народной партии», заявила, что не будет участвовать в выборах и снимает кандидатуру в пользу действующего главы государства Владимира Путина.

 «Я приняла решение — с этого дня я прекращаю своё баллотирование и не просто отказываюсь от него, а делаю это в пользу действующего президента, который в своей как предвыборной кампании, так и — я уверена — в будущей работе на новом сроке президента… в фокус своего внимания наконец-то поставил семью с детьми и материальную поддержку семей с детьми», — цитирует общественницу РИА Новости.

Ранее свою кандидатуру с выборов также сняли выдвинутый кандидатом от Партии социальных реформ Станислав Полищук и депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов. Психолог Михаил Козлов, выдвинутый на выборы от Партии социальной защиты, вместо подписей принёс в ЦИК пачки чистой бумаги.

26 января журналистка Екатерина Гордон подписала в Центризбиркоме заявление, в котором отказалась от участия в выборах.

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Выборы президента России — 2018
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