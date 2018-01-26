«Логики не вижу»: глава ЦИК попросила снявшуюся с выборов Гордон объяснить слова о «фарсе и шоу»

Журналистка Екатерина Гордон сняла свою кандидатуру с выборов президента 2018 года. Вместе с тем она объявила о создании «реальной политической партии «снизу» — Конституционно-демократической партии России. В ходе пресс-конференции Гордон подчеркнула, что не хочет быть участником «фарса» и «шоу». Эти слова вызвали недоумение главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, которая отметила, что не видит логики в действиях Гордон, и выразила надежду, что журналистка даст объяснение сложившейся ситуации. Предвыборная гонка продолжается уже 40 дней, а за последние две недели свои кандидатуры сняли шесть претендентов на высший государственный пост. Какие причины вынудили их отказаться от притязаний на президентское кресло — в материале RT.

Журналистка Екатерина Гордон сняла свою кандидатуру с выборов президента России 2018 года. Выдвинутая кандидатом от «Партии добрых дел» Гордон привезла в ЦИК официальное заявление о выходе из предвыборной гонки.

Ранее в пятницу журналистка в ходе пресс-конференции заявила, что не будет баллотироваться на пост главы государства. По словам Гордон, она не хочет быть «участником фарса» и «принимать участие в шоу».

Вместе с тем она рассказала, что ей удалось собрать около 107,5 тыс. подписей в свою поддержку. Гордон добавила, что в ходе избирательной кампании ей самой было интересно понять, сможет ли она собрать нужное количество подписей.

Кроме того, теперь уже экс-кандидат в президенты анонсировала создание Конституционно-демократической партии России («Кадеты»).

«Мне интересна реальная политическая работа и борьба за конституционные нормы. С этого дня мы начинаем открывать региональные отделения и призывать каждого вступать в наши ряды. Пора создать реальную политическую партию «снизу» — запрос на неё подтверждён этими подписями, а идею создания мы вынашивали годы», — заявила Гордон.

«Логики не вижу»

Своё недоумение в связи с заявлениями Екатерины Гордон выразила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Появилась такая странная информация в СМИ, где Гордон говорит, что не хочет быть участником фарса и не хочет быть участником шоу... Странно, до этого она участвовала, никаких препятствий не было, подписи собрала... Если уж участвовать в «шоу и фарсе», то в наиболее интересной части надо участвовать... Логики не вижу, но надеюсь, что Екатерина Гордон придёт... и объяснит, что это значит», — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Выступая на заседании Центризбиркома, Памфилова отметила, что каждый кандидат на высший государственный пост преследует свои цели: «Видимо, она выполняет ту задачу, которую себе поставила в этой кампании».

«Я сама была первой женщиной, которая баллотировалась в президенты. Я пробивала лбом эту стену непонимания, неприятия, что женщина — президент... Я очень высоко ценю свой один процент. Потом получала огромное количество писем, многих женщин это воодушевило на более активное участие в политике», — рассказала Памфилова.

Руководитель ЦИК добавила, что она всегда поддерживала стремление женщин заявить о себе в политике: «Мне очень жаль, когда происходят такие истории».

РИА Новости

© Александр Гальперин

Сошли с дистанции

После выхода Екатерины Гордон из предвыборной гонки участие в президентской кампании продолжают 14 кандидатов, двое из которых уже зарегистрированы (Павел Грудинин от КПРФ и Владимир Жириновский от ЛДПР). Остальным претендентам на пост главы государства для регистрации предстоит подать в Центризбирком установленное количество подписей в свою поддержку (не менее 300 тыс. для самовыдвиженцев и не менее 100 тыс. для кандидатов от политических сил, не представленных в Госдуме).

За последние две недели уже шесть кандидатов (включая Гордон) отказались от продолжения предвыборной борьбы.

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Кандидат от Российской социалистической партии Ирина Гагитэ и соискатель на президентское кресло от Социал-демократической партии России Сираджин Рамазанов сняли свои кандидатуры после подачи документов в ЦИК.

Во вторник, 16 января, заявление о снятии своей кандидатуры подал Олег Булаев («Коммунистическая партия социальной справедливости»). По его словам, такое решение было принято по итогам длительной дискуссии, чтобы «не дробить коммунистический электорат России».

Уже на этой неделе, в понедельник, 22 января, о прекращении предвыборной борьбы объявил бывший депутат Госдумы Роман Худяков (партия «Честно»). По его словам, он снимает свою кандидатуру в пользу Владимира Путина, которого он будет в дальнейшем поддерживать на выборах.

Ещё через два дня, 24 января, заявление о выходе из президентской гонки в Центризбирком подал кандидат от Монархической партии Антон Баков. По его словам, он был вынужден пойти на такой шаг из-за возникновения юридического казуса.

Бизнесмен пояснил, что он является председателем совета министров провозглашённой им «Романовской Империи», которую признала Гамбия, подписав с этим «государством» меморандум о дружбе и сотрудничестве.

«Дело в том, что у меня возник юридический казус: я занимаюсь созданием нового государства, Романовской Империи, и поскольку нас признало одно из африканских государств — Гамбия, мне юристы сейчас заявляют после долгих раздумий, что у меня завелось второе гражданство — Романовской Империи», — рассказал бизнесмен.

В ответ на это заявление председатель ЦИК Элла Памфилова поздравила Бакова с созданием империи: «Сенсация».

Президентская кампания официально стартовала ровно 40 дней назад, в понедельник, 18 декабря 2017 года. ЦИК завершил приём документов от кандидатов в ночь с 12 на 13 января, а идущий сейчас этап общей регистрации претендентов должен закончиться 31 января.

К 10 февраля ЦИК должна утвердить окончательный список кандидатов, а до 16 марта продлятся агитационная кампания в прессе и предвыборные дебаты. Само голосование назначено на 18 марта.