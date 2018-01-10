«Остудить горячие головы»: посольство России в США считает неприемлемым вмешательство Вашингтона в выборы президента РФ

Заявления официальных лиц США о выборах президента РФ — попытка повлиять на внутреннюю политику России, полагают в посольстве страны в Соединённых Штатах. Как отметили дипломаты, Вашингтон безосновательно обвиняет Москву в ограничении прав отдельных кандидатов. Во вторник, 9 января, глава Центризбиркома Элла Памфилова также ответила на аналогичные комментарии представителей Евросоюза. По её словам, в Брюсселе продемонстрировали «незнание или игнорирование российского законодательства о выборах». Об иностранной кампании влияния — в материале RT.

Посольство России в США осудило заявления Вашингтона об отказе в регистрации кандидатов на выборах президента России. Дипломаты сочли риторику Соединённых Штатов необоснованной и неприемлемой.

«Хотели бы остудить горячие головы в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Twitter.

В комментарии посольства также отмечается, что все документы, представленные гражданами России для участия в выборах президента, проходят проверку Центризбиркома. В этой связи, как отметили дипломаты, обвинения официального Вашингтона в «политической подоплёке» отказов в регистрации в качестве кандидатов необоснованны.

«Сомнения в демократическом характере предстоящих выборов — несостоятельны. Причём странным образом они совпали с очередной волной лживых утверждений о вмешательстве России в электоральные процессы в других странах», — отметили дипломаты.

Посольство России в Вашингтоне

AFP

Кроме того, в посольстве выразили надежду, что американские власти «не станут чинить препятствий» гражданам РФ в США, которые будут голосовать на выборах президента России.

«Вызывает недоумение»

Во вторник, 9 января, о внешнем вмешательстве — со стороны Евросоюза — говорила глава ЦИК Элла Памфилова. Она комментировала заявление пресс-секретаря службы внешних связей ЕС, усомнившегося в политическом плюрализме в России.

«Вызывает большое недоумение заявление пресс-секретаря европейской службы внешних связей от 26 декабря по поводу решения ЦИК РФ об отказе из-за имеющейся судимости в регистрации кандидатом на президентских выборах Алексею Навальному. Мы вынуждены констатировать, что данное заявление демонстрирует незнание или игнорирование российского законодательства о выборах, не соответствует фактическим обстоятельствам и не основано на нормах международного и национального права», — рассказала Памфилова на заседании ЦИК.

При этом глава Центризбиркома отметила, что внимание западных партнёров привлёк именно Навальный.

«Почему ранее по аналогичным ситуациям не была проявлена такая же озабоченность в отношении других граждан России, которым так же, как и Навальному, было отказано в регистрации на основании судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления?» — сказала Памфилова.

Председатель ЦИК Элла Памфилова и Алексей Навальный на заседании Центризбиркома

РИА Новости

© Валерий Мельников

По её словам, с 2012 года, когда было введено подобное ограничение, по этой причине до выборов не были допущены около 250 человек.

Отметим, Алексей Навальный подал документы в ЦИК и заявлял о намерении баллотироваться в президенты России. Центризбирком отказал ему в регистрации — из-за судимости по статье УК РФ «Присвоение и растрата», которая относится к категории тяжких. В 2017 году суд признал Навального виновным по делу «Кировлеса» и приговорил его к пяти годам условно с испытательным сроком один год и пять месяцев.

В комментарии RT заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа отметил, что США пытаются дестабилизировать ситуацию в России.

«Естественно, вмешательство в суверенные дела любого государства недопустимо. Наши выборы проходят в соответствии с законами и Конституцией. И Навального не допустили по абсолютно понятным причинам. И совершенно неясно, почему он вообще подавал заявление», — заявил Чепа.

Меры по защите суверенитета

В декабре первый заместитель руководитель администрации президента Сергей Кириенко заявил, что попытки оказать воздействие на избирательную кампанию очевидны. По его мнению, причиной тому — укрепление позиций России на международной арене.

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«Есть ли попытки повлиять, повмешиваться, попробовать подавить на общественное мнение к предстоящей выборной кампании? Конечно, это видно», — считает Кириенко.

При этом он отметил, что ЦИК и другие ведомства не допустят иностранного вмешательства. Об этом ранее заявила и спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«Попытки воздействовать на ситуацию в нашей стране, расшатать ее, будут продолжаться. И, скорее всего, особенно активно в период кампании по выборам главы российского государства», — сказала она.

Отметим, что в составе Совета Федерации работает Комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ под председательством сенатора Андрея Климова. Члены комиссии констатируют, что иностранные государства неоднократно предпринимали попытки оказать воздействие на внутренние дела России. По их данным, есть серьёзные основания предполагать: в связи с выборами президента России в марте 2018 года, кампания вмешательства в суверенные дела страны может усилиться.

В этой связи сенаторы предложили закрепить законом определение «вмешательство извне во внутренние дела России». Таким образом, полагают эксперты, будут созданы необходимые меры по защите госсуверенитета.