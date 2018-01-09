Памфилова прокомментировала реакцию ЕС на отказ ЦИК допустить Навального к выборам

Заявление ЕС о том, что недопуск блогера Алексея Навального к президентским выборам якобы ставит под сомнение демократичность выборов в России, вызывает недоумение. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Вызывает большое недоумение заявление пресс-секретаря европейской службы внешних связей от 26 декабря по поводу решения ЦИК России об отказе из-за имеющейся судимости в регистрации кандидатом на президентских выборах Алексею Навальному», — цитирует ТАСС Памфилову.

По её словам, данное заявление «демонстрирует незнание или игнорирование российского законодательства о выборах».

«Не соответствует фактическим обстоятельствам и не основано на нормах международного и национального права», — добавила она.

Ранее в ЕС, комментируя решение ЦИК не допустить Навального на президентские выборы в России, отметили, что сомневаются в демократичности выборов в стране.

25 декабря в ЦИК отказали Навальному в праве участвовать в выборах из-за неснятой судимости.

Верховный суд России признал законным данное решение Центризбиркома.