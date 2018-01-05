Общественница Волынец подала в ЦИК документы для выдвижения своей кандидатуры на выборах

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Марина Тищенко
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в разговоре с RT сообщила, что подала в ЦИК документы для выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах от партии «Народ против коррупции».

«Зарегистрировала в ЦИК пакет документов кандидата на должность президента России, состоящий из 18 позиций, это в общей сложности 29 документов», — рассказала она.

Ранее стало известно, что жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова подала документы в ЦИК для выдвижения своей кандидатуры на выборах президента.

В конце октября 2017 года Волынец заявила о намерении принять участие в выборах президента России. 

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Выборы президента России — 2018 Общество Политика
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