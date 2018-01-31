Шойгу заявил об устранении почти всех выявленных при операции в Сирии недоработок оружия

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские оборонные предприятия устранили почти все производственные недоработки вооружения, военной и специальной техники, которые были обнаружены в ходе их боевого применения в Сирии. Об этом он сказал в ходе единого дня приёмки военной продукции в Национальном центре управления обороной России.

Шойгу отметил, что в прошлом году оборонные предприятия проделали большую работу по исправлению недостатков. 

«Устранены практически все производственные недоработки. По отдельным образцам повышены эксплуатационные и технические характеристики», — цитирует ТАСС Шойгу. 

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