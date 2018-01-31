Шойгу заявил об устранении почти всех выявленных при операции в Сирии недоработок оружия

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские оборонные предприятия устранили почти все производственные недоработки вооружения, военной и специальной техники, которые были обнаружены в ходе их боевого применения в Сирии. Об этом он сказал в ходе единого дня приёмки военной продукции в Национальном центре управления обороной России.