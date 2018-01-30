Путин назвал российскую армию одной из самых оснащённых в мире

Сирийский опыт показал, что российская армия является одной из самых оснащённых в мире, заявил президент России Владимир Путин на военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии.

«Применение нашего оружия в Сирии убедительно показало, что по своей оснащённости российская армия сегодня — одна из ведущих армий мира», — цитирует главу государства РИА Новости.

Путин подчеркнул, что по ряду систем вооружения России нет равных.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская армия кардинально изменилась за время операции в Сирии.