Путин назвал российскую армию одной из самых оснащённых в мире
Сирийский опыт показал, что российская армия является одной из самых оснащённых в мире, заявил президент России Владимир Путин на военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии.
«Применение нашего оружия в Сирии убедительно показало, что по своей оснащённости российская армия сегодня — одна из ведущих армий мира», — цитирует главу государства РИА Новости.
Путин подчеркнул, что по ряду систем вооружения России нет равных.
Ранее Владимир Путин заявил, что российская армия кардинально изменилась за время операции в Сирии.
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