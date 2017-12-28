Путин: российская армия за время операции в Сирии кардинально изменилась
Об этом глава государства сказал в ходе встречи с военнослужащими ВС России в Кремле.
«Вы понимаете, знаете, чувствуете, что за эти два с небольшим года армия кардинальным образом изменилась. Она изменилась и потому, что люди почувствовали себя на высоте положения, и это самое главное, и потому, что поняли, как работает наша военная техника, как могут работать наши органы управления, снабжения, какими современными стали вооружённые силы. Это увидел весь мир», — заявил Путин.
По его словам, важно, чтобы люди чувствовали себя защищёнными.
RT вёл прямую трансляцию.